Глушенков и Умяров тренируются на стадионе «Чертаново», несмотря на карантин (фото) Чемпионат России приостановлен из-за коронавируса.

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров и игрок «Крыльев Советов» Максим Глушенков провели совместную тренировку на стадионе «Чертаново».

Об этом сообщила пресс-служба клуба ФНЛ.

Футболисты перешли на индивидуальный график тренировок, но иногда собираются в небольшие группы для взаимопомощи 😎



Сегодня на «Арене Чертаново» трудились чертановец Юрий Горшков, самарский спартаковец Максим Глушенков и московский спартаковец Наиль Умяров (остался за кадром) 💙 pic.twitter.com/DlFn7BMSTc — ФК «Чертаново» (@FCChertanovo) March 21, 2020

«Футболисты перешли на индивидуальный график тренировок, но иногда собираются в небольшие группы для взаимопомощи. Сегодня на «Арене Чертаново» трудились чертановец Юрий Горшков, самарский спартаковец Максим Глушенков и московский спартаковец Наиль Умяров», - говорится в сообщении.

Напомним, Глушенков и Умяров перешли в «Спартак» из «Чертаново». В феврале Максим на правах аренды перебрался в «Крылья Советов».

Из-за пандемии коронавируса все турниры под эгидой РФС приостановлены.

31 декабря власти Китая сообщили во Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань. Возбудителем этой болезни стал коронавирус 2019-nCoV.

За пределами КНР случаи заражения были выявлены более чем в 143 странах, включая Россию. По данным ВОЗ, в мире заразились более 270 тыс. человек, около 11 тыс. умерли. 11 марта вспышка заболевания признана пандемией.

В целях безопасности отменяются или переносятся на более поздний срок различные спортивные соревнования, отдельные мероприятия проходят без зрителей.