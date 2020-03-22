Дзагоев призвал болельщиков обойтись без объятий и поцелуев (видео) Чемпионат России приостановлен из-за коронавируса.

Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев призвал болельщиков со всей серьезностью отнестись к проблеме коронавируса, но при этом не впадать в панику.

Обращение Дзаги 🙏 pic.twitter.com/PSzR0pyjYI — ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) March 22, 2020

«Дорогие болельщики! Как и вы все, мы очень скучаем без футбола, но с пониманием относимся к данной ситуации, здоровье главнее всего. В связи с этим нужно соблюдать все правила: чаще мыть руки, ограничить себя в посещении общественных мест, обходиться без рукопожатий, поцелуев. Относиться к этому со всей серьезностью, но не впадать в панику. Удачи», - говорит футболист в видео, опубликованном в Twitter клуба.

Напомним, после 22 туров ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России. В активе команды 36 очков.

31 декабря власти Китая сообщили во Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань. Возбудителем этой болезни стал коронавирус 2019-nCoV.

За пределами КНР случаи заражения были выявлены более чем в 143 странах, включая Россию. По данным ВОЗ, в мире заразились более 270 тыс. человек, около 11 тыс. умерли. 11 марта вспышка заболевания признана пандемией.

В целях безопасности отменяются или переносятся на более поздний срок различные спортивные соревнования, отдельные мероприятия проходят без зрителей.