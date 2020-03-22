«Слуцк» обыграл «Славию» из Мозыря в матче, в котором было пять пенальти Продолжается первый тур чемпионата Белоруссии.

В белорусской высшей лиге «Слуцк» со счетом 3:1 обыграл на своем поле «Славию» из Мозыря. Все голы были забиты при помощи 11-метровых, а еще один пенальти не был реализован.

На 29-й минуте счет с «точки» открыл полузащитник гостей Андрей Чухлей, но на 43-й российский защитник «Слуцка» Сослан Такулов таким же образом восстановил равновесие.

Во втором тайме на 73-й и 80-й минутах дубль оформил россиянин Артем Сердюк. В первом случае российский голкипер «Славии» Михаил Барановский парировал 11-метровый, но Сердюк тут же добил мяч в сетку, а затем бывший нападающий ульяновской «Волги» исполнил пенальти безупречно.

Также стоит отметить, что на 59-й минуте был еще пенальти в исполнении Такулова, но он пробил мимо ворот «Славии».

С 70-й минуты гости играли вдесятером – за второе предупреждение был удален защитник Игорь Тымонюк.

Судил встречу минский арбитр Сергей Чистов.

Во втором туре ориентировочно 3 апреля «Слуцк» примет чемпиона страны «Динамо-Брест», а «Славия» сыграет дома с БАТЭ.