«Слуцк» обыграл «Славию» из Мозыря в матче, в котором было пять пенальти

В белорусской высшей лиге «Слуцк» со счетом 3:1 обыграл на своем поле «Славию» из Мозыря. Все голы были забиты при помощи 11-метровых, а еще один пенальти не был реализован.
На 29-й минуте счет с «точки» открыл полузащитник гостей Андрей Чухлей, но на 43-й российский защитник «Слуцка» Сослан Такулов таким же образом восстановил равновесие.
Во втором тайме на 73-й и 80-й минутах дубль оформил россиянин Артем Сердюк. В первом случае российский голкипер «Славии» Михаил Барановский парировал 11-метровый, но Сердюк тут же добил мяч в сетку, а затем бывший нападающий ульяновской «Волги» исполнил пенальти безупречно.
Также стоит отметить, что на 59-й минуте был еще пенальти в исполнении Такулова, но он пробил мимо ворот «Славии».
С 70-й минуты гости играли вдесятером – за второе предупреждение был удален защитник Игорь Тымонюк.
Судил встречу минский арбитр Сергей Чистов.
Во втором туре ориентировочно 3 апреля «Слуцк» примет чемпиона страны «Динамо-Брест», а «Славия» сыграет дома с БАТЭ.
Адью, мушкетер. Сегодня – последняя гонка Мартена Фуркада Пятикратный олимпийский чемпион Мартен Фуркад объявил, что субботняя гонка преследования на этапе Кубка мира в Контиолахти станет заключительной в его карьере. 14.03.2020 12:30 Биатлон Тигай Лев Сезон НХЛ пора закрыть, а чемпионат мира перенести в Китай Во вторник в НХЛ официально зафиксирован первый случай заболевания новым вирусом. 18.03.2020 17:30 Хоккей Славин Виталий Не наше место. Россияне остались без медалей в Чехии Этап Кубка мира в Нове Место не принес нашей сборной наград. В последней гонке - мужском масс-старте – Матвей Елисеев и Эдуард Латыпов заняли 16-е и 28-е места. 08.03.2020 19:00 Биатлон Мысин Николай Два четверных Акатьевой в Красноярске. Последний турнир зимнего сезона вышел о-го-го На всероссийской школьной Спартакиаде 12-летняя Софья Акатьева с оценками «взрослого» мирового топ-уровня обошла другую ученицу Этери Тутберидзе – Дарью Усачеву. 18.03.2020 17:00 Фигурное катание Тигай Лев Кевин Ли: Много политики было в процессе организации боя с Махачевым и я выбрал Оливейру Американский боец Кевин Ли перед боем против бразильца Чарльза Оливейры на турнире UFC Fight Night 170 дал небольшое интервью, в котором рассказал, почему отказался от поединка против россиянина Ислама Махачева. 14.03.2020 11:30 ММА Ващенко Сергей Белоруссии коронавирус не помеха! Только здесь по-прежнему играют в футбол Белорусская лига – единственный турнир в Европе, который не ушел на карантин. «Советский спорт» – о том, чем еще примечателен местный чемпионат. 20.03.2020 19:00 Футбол Шарафудинов Виктор «В Канаде пустые полки, а в Австралии в газеты вкладывают туалетную бумагу» Паника из-за эпидемии коронавируса продолжает шириться. В Канаде власти провинции Квебек запретили проводить в Монреале чемпионат мира по фигурному катанию. 13.03.2020 08:00 Фигурное катание Волохов Юрий Денис Денисов: У Тихонова я полкоманды перебил Гостем редакции стал двукратный чемпион мира, заместитель спортивного директора ЦСКА Денис Денисов. Именно его образ запечатлен в бронзовой скульптуре хоккеиста, установленной на станции метро «ЦСКА». 20.03.2020 13:00 Хоккей Домрачев Владислав Хабиб Нурмагомедов: Фергюсон никогда не дрался на улице. А я рос в Дагестане и дрался каждый день Кажется, Фергюсону удалось немного вывести Хабиба из себя. Но чемпион утверждает, что спокоен. 07.03.2020 15:00 ММА Ващенко Сергей Александр Тихонов: Губерниев – талантливый парень, но свой талант использовал неправильно Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов – о неудачах российских биатлонистов, Александре Логинове и окончании «войны» с Дмитрием Губерниевым. 11.03.2020 20:00 Биатлон Волохов Юрий