Футболисты «Зенита» продолжат тренироваться в домашних условиях Чемпионат России приостановлен из-за коронавируса.

Руководство и тренерский штаб «Зенита» приняли решение продлить карантин на неделю.

«Игроки будут выполнять тренировочную программу в домашних условиях; «Газпром»-тренировочный центр будет полностью закрыт для посещения», - сообщает пресс служба сине-бело-голубых.

Основной состав сине-бело-голубых продолжит тренироваться в домашнем режиме — руководство клуба и тренерский штаб приняли решение продлить карантин на неделю.



Подробности: https://t.co/zNY7auvhDs pic.twitter.com/uKVg3aRLwC — ФК «Зенит»🌊 (@zenit_spb) March 22, 2020

Напомним, «Зенит» является единоличным лидером чемпионата России. После 22 туров команда набрала 50 очков и опережает ближайших преследователей из «Локомотива» и «Краснодара» на девять очков.

Из-за вспышки коронавируса чемпионат России приостановлен до 10 апреля.

31 декабря власти Китая сообщили во Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань. Возбудителем этой болезни стал коронавирус 2019-nCoV.

За пределами КНР случаи заражения были выявлены более чем в 143 странах, включая Россию. По данным ВОЗ, в мире заразились более 270 тыс. человек, около 11 тыс. умерли. 11 марта вспышка заболевания признана пандемией.

В целях безопасности отменяются или переносятся на более поздний срок различные спортивные соревнования, отдельные мероприятия проходят без зрителей.