Агент: Самое обидное за 11 лет – это срыв сделки по переходу Жиркова в «Барселону» Российский футболист мог оказаться на «Камп Ноу», но перебрался в лондонский «Челси».

Алан Прудников, агент полузащитника «Манчестер Сити» Александра Зинченко, рассказал, что в 2009 году хавбек «Зенита» Юрий Жирков мог оказаться в «Барселоне».

«Каждое трансферное окно десятки сделок срываются. Но самое обидное за 11 лет – это срыв сделки по переходу Юрия Жиркова в «Барселону». Почему сорвалось? Зачем вспоминать о сделке, которая не состоялась», – сказал Прудников в интервью, опубликованном на канале журналиста Анара Ибрагимова в «Яндекс.Дзене».

В текущем сезоне 36-летний Жирков провел за питерский клуб 22 матча, забил 3 гола и отдал 4 голевых передачи.