ЦСКА прервал аренду Нисимуры в «Портимоненсе» Японский нападающий должен был завершить нынешний сезон в португальском клубе.

Официальный сайт португальского клуба «Портимоненсе» сообщил о том, что ЦСКА прервал аренду японского нападающего Такумы Нисимуры.

Японец, обеспокоенный пандемией коронавируса, очень хотел вернуться на родину, чтобы воссоединиться с семьей, и ЦСКА пошел 23-летнему футболисту навстречу.

Нисимура сыграл в чемпионате Португалии лишь 2 матча, не отметившись результативными действиями. В первой части сезона он провел 5 встреч за ЦСКА в РПЛ.