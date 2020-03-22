Иньеста – о пандемии коронавируса: Единственный способ решить проблему – сплотиться

Бывший капитан «Барселоны» Андрес Иньеста высказался о текущей ситуации в мире из-за пандемии коронавируса.
«Мы должны верить, что это когда-нибудь закончится и все люди вернутся к нормальной жизни. Единственный способ решить проблему – сплотиться.
Я хочу поблагодарить всех профессионалов, которые борются за жизни людей. Это касается врачей, ассистентов, медсестер. Всем, кто занимается исследованием. Мы вас поддерживаем и будем поддерживать. Также хочу выразить соболезнования семьям погибших. Это ужасно», – цитирует Иньесту Marca.
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