Иньеста – о пандемии коронавируса: Единственный способ решить проблему – сплотиться На данный момент от этой болезни скончались больше 13 тысяч человек.

Бывший капитан «Барселоны» Андрес Иньеста высказался о текущей ситуации в мире из-за пандемии коронавируса.

«Мы должны верить, что это когда-нибудь закончится и все люди вернутся к нормальной жизни. Единственный способ решить проблему – сплотиться.

Я хочу поблагодарить всех профессионалов, которые борются за жизни людей. Это касается врачей, ассистентов, медсестер. Всем, кто занимается исследованием. Мы вас поддерживаем и будем поддерживать. Также хочу выразить соболезнования семьям погибших. Это ужасно», – цитирует Иньесту Marca.