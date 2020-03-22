Леонид Федун: Пересмотреть финансовый Fair Play предложат богатые клубы, у которых сейчас ужас-ужас Владелец «Спартака» рассказал о том, как пандемия коронавируса повлияет на европейский футбол.

Председатель совета директоров московского «Спартака» Леонид Федун в интервью «Комсомольской правде» еще раз заявил о том, что регламент финансового Fair Play необходимо пересмотреть.

- Леонид Арнольдович, вы предложили ввести в футболе финансовые каникулы. Это что такое?

- Так же как для других отраслей, когда нет практически доходов, а есть расходы, нужна какая-то поддержка.

- А еще вы хотите обратиться в ФИФА, чтобы они пересмотрели финансовый фэйр-плей.

- Я думаю, что не только мы, а все клубы, в первую очередь богатые клубы обратятся, поскольку у них сейчас совсем ужас-ужас. Ведь зарплату мы футболистам платим, а доходов никаких.

- А вы своим зарплату платите в евро, можете срезать наполовину?

- Ну а как? У меня контракты, я обязан их исполнять.

- В Европе клубы терпят огромные убытки, а у нас, говорят, некоторым командам, которые на бюджете, даже лучше – не надо тратиться на переезды, подготовку стадиона и т. д. Это правда?

- Нет. Все равно 90% расходов команд это зарплата.

- Как на «Спартак» действует ситуация?

- Да никак. Как и на всех, находимся на карантине.

- А где сейчас футболисты?