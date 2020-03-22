Магомед Оздоев: Перерыв оказался совсем некстати, ведь «Зенит» набрал хорошую форму

В интервью телеканалу «Матч ТВ» хавбек «Зенита» Магомед Оздоев отметил, что сожалеет о том, что чемпионат России был прерван:
«Незапланированный перерыв оказался совсем некстати. «Зенит» как раз набрал хорошую форму. После зимы надо было провести несколько игр, чтобы войти в ритм – так всегда бывает.
Но раз так произошло, ничего не поделаешь. Значит, другого выхода не было. Человеческая жизнь, здоровье, конечно, важнее всего остального. Ко всему отношусь с пониманием.
С учетом возникших проблем люди сейчас должны действовать как одно целое, единый организм.
Когда три дня ждал результатов теста на коронавирус абсолютно не нервничал. Симптомы болезни известны, мы знали, что их ни у кого из нас нет. Ни в команде, ни дома. Это значит, что все мы подошли к ситуации ответственно».
После 22 туров чемпионата «Зенит» лидирует, имея 50 очков. Ближайшие преследователи «Локомотив» и «Краснодар» набрали по 41.
Оздоев в нынешнем сезоне забил 3 мяча и сделал 2 результативные передачи в 20 матчах РПЛ.
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