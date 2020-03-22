Стало известно, почему Игуаин покинул Италию в срочном порядке

Никола Игуаин, брат и агент форварда «Ювентуса» Гонсало Игуаина, заявил, что футболист туринского клуба покинул Италию по семейным обстоятельствам.
В своем Facebook он подчеркнул, что 32-летний спортсмен вернулся на родину в срочном порядке, поскольку их мама борется с раком.
«Конечно, критики не обращают на это внимание. Им важно лишь упомянуть имя брата. Так работает бизнес. Хочу лишь добавить, что Гонсало уехал с разрешения клуба», – написал Никола Игуаин.
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