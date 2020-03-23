Наингголан рассказал, как проводит время на карантине Чемпионат Италии прерван из-за коронавируса.

Полузащитник «Кальяри» Раджа Наингголан рассказал, как проводит время в период вынужденной паузы в сезоне.

«Неплохо справляюсь с затворничеством, жду новостей о том, когда мы вернемся к игре. Однако я начинаю терять чувство времени. Мы играем на Playstation, смотрим телевизор, у меня есть диджейский пульт, которым я иногда пользуюсь, чтобы повеселиться, иначе дни становятся одинаковыми», — цитирует Наингголана Football Italia.

Чемпионат Италии был приостановлен после 26 туров. «Кальяри» занимает 12-е место, набрав 32 очка (команда провела 25 игр). В последних пяти встречах «Кальяри» дважды сыграл вничью и потерпел три поражения.

Наингголан в текущем сезоне провел 24 матча за клуб во всех турнирах, забил пять голов и сделал шесть результативных передач.