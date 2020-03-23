РПЛ открыла голосование на лучший гол по итогам марта (видео) Отдать свой голос можно на официальной странице Лиги ВКонтакте.

Российская Премьер-лига открыла голосование на лучший гол по итогам месяца.

На награду претендуют мячи Рикарду Алвеша («Оренбург»), Эрика Бикфалви («Урал»), Марио Фернандеса (ЦСКА), Кирилла Заики («Сочи»), Романа Еременко («Ростов»), Дмитрия Скопинцева («Динамо»), Джордана Ларссона («Спартак») и Себастьяна Дриусси («Зенит»).

⚽️ Настало время выбрать лучший гол #ТинькоффРПЛ в марте!



Голосуйте за самый красивый гол месяца в нашей группе ВКонтакте https://t.co/UzR5WkOaq9 ✅

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📊 Лучший гол месяца совместно выбирают болельщики, эксперты Российской Премьер-Лиги и канала МАТЧ ПРЕМЬЕР.

⠀#РПЛтопчик pic.twitter.com/ScRbUjseZ3 — Тинькофф Российская Премьер-Лига (@premierliga) March 23, 2020

Лучший гол совместными усилиями определят эксперты РПЛ и канала «Матч Премьер», а также болельщики, которые могут проголосовать на странице РПЛ ВКонтакте.