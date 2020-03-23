РПЛ открыла голосование на лучший гол по итогам марта (видео) - Советский спорт
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23 марта 2020 09:31ФутболНечаев Юрий

РПЛ открыла голосование на лучший гол по итогам марта (видео)

Отдать свой голос можно на официальной странице Лиги ВКонтакте.

Российская Премьер-лига открыла голосование на лучший гол по итогам месяца.

На награду претендуют мячи Рикарду Алвеша («Оренбург»), Эрика Бикфалви («Урал»), Марио Фернандеса (ЦСКА), Кирилла Заики («Сочи»), Романа Еременко («Ростов»), Дмитрия Скопинцева («Динамо»), Джордана Ларссона («Спартак») и Себастьяна Дриусси («Зенит»).

Лучший гол совместными усилиями определят эксперты РПЛ и канала «Матч Премьер», а также болельщики, которые могут проголосовать на странице РПЛ ВКонтакте.

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