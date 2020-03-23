Семин, Матвеев, Новиков, Тедеско и Федотов претендуют на звание лучшего тренера марта в РПЛ Отдать свой голос можно на официальной странице лиги ВКонтакте.

Российская Премьер-лига открыла голосование на звание лучшего тренера лиги по итогам марта.

За награду поспорят Юрий Семин («Локомотив» — 3 матча, 7 очков), Сергей Матвеев («Краснодар» — 3 матча, 6 очков), Кирилл Новиков («Динамо» — 3 матча, 6 очков), Доменико Тедеско («Спартак» — 3 матча, 6 очков), Владимир Федотов («Сочи» — 4 матча, 9 очков).

⚡️ Кто из наставников был лучшим в марте?



Отдайте свой голос за лучшего тренера месяца в #ТинькоффРПЛ в нашей группе ВКонтакте https://t.co/9HNPMVm6rk ✔#ТренерМесяца pic.twitter.com/xGhpIVfFVY — Тинькофф Российская Премьер-Лига (@premierliga) March 23, 2020

Лучшего тренера совместными усилиями определят эксперты РПЛ и канала «Матч Премьер», а также болельщики, которые могут проголосовать на странице РПЛ ВКонтакте.