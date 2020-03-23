Зелимхан Бакаев: Дома тренировочный процесс не останавливается (видео) Сезон РПЛ приостановлен из-за коронавируса.

Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев показал, как поддерживает форму во время карантина, вызванного пандемией.

Футболист опубликовал видео тренировки на странице в Instagram.

«Дома тренировочный процесс не останавливается!», - подписал ролик Бакаев.

Напомним, чемпионат России прерван как минимум до 10 апреля из-за коронавируса.

На текущий момент в турнире сыграно 22 тура. «Спартак» расположился на восьмой позиции, набрав 28 очков. После возобновления чемпионата после зимней паузы красно-белые одержали две победы и потерпели одно поражение.

Бакаев в текущем сезоне провел 27 матчей за клуб во всех турнирах, забил восемь голов и сделал 12 результативных передач.