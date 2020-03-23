Кокорин и Крыховяк претендуют на звание лучшего игрока РПЛ в марте - Советский спорт
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23 марта 2020 11:25ФутболНечаев Юрий

Кокорин и Крыховяк претендуют на звание лучшего игрока РПЛ в марте

Отдать свой голос можно на официальной странице лиги ВКонтакте.

Российская Премьер-лига открыла голосование на звание лучшего игрока лиги по итогам марта.

На награду претендуют следующие футболисты: Сердар Азмун («Зенит»), Александр Кокорин («Сочи»), Кристиан Нобоа («Сочи»), Александр Беленов («Уфа»), Гжегож Крыховяк («Локомотив»).

Лучшего игрока совместными усилиями определят эксперты РПЛ и канала «Матч Премьер», а также болельщики, которые могут проголосовать на странице РПЛ ВКонтакте.

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