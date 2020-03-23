Кокорин и Крыховяк претендуют на звание лучшего игрока РПЛ в марте Отдать свой голос можно на официальной странице лиги ВКонтакте.

Российская Премьер-лига открыла голосование на звание лучшего игрока лиги по итогам марта.

На награду претендуют следующие футболисты: Сердар Азмун («Зенит»), Александр Кокорин («Сочи»), Кристиан Нобоа («Сочи»), Александр Беленов («Уфа»), Гжегож Крыховяк («Локомотив»).

🌟 Кто из игроков проявил себя круче всех в этом месяце?

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Голосуйте за лучшего футболиста марта в нашей группе ВКонтакте https://t.co/Rp5mH4KQqY ✅

⠀#ТинькоффРПЛ #ИгрокМесяца pic.twitter.com/rqkycCBC4j — Тинькофф Российская Премьер-Лига (@premierliga) March 23, 2020

Лучшего игрока совместными усилиями определят эксперты РПЛ и канала «Матч Премьер», а также болельщики, которые могут проголосовать на странице РПЛ ВКонтакте.