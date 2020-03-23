Юрий Семин: Правила есть правила. Буду соблюдать указ Собянина о самоизоляции Матчи чемпионата России приостановлены до 10 апреля.

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин сообщил, что планирует соблюдать указ мэра Москвы Сергея Собянина о самоизоляции людей старше 65 лет.

«Правила есть правила. Будем соблюдать их. Не слишком ли долгий срок выделили для самоизоляции? Сложно сказать по этому поводу. Я буду соблюдать указ мэра», — цитирует Семина Sport24.ru.

Напомним, с 26 марта по 14 апреля москвичи старше 65 лет обязаны соблюдать домашний режим. Собянин попросил пожилых и хронически больных людей не посещать общественные места. Этой группе населения будет выплачена разовая материальная помощь в размере 4 000 рублей.

31 декабря власти Китая сообщили во Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань. Возбудителем этой болезни стал коронавирус 2019-nCoV.

За пределами КНР случаи заражения были выявлены более чем в 143 странах, включая Россию. По данным ВОЗ, в мире заразились более 300 тыс. человек, около 13 тыс. умерли. 11 марта вспышка заболевания признана пандемией.

В целях безопасности отменяются или переносятся на более поздний срок различные спортивные соревнования, отдельные мероприятия проходят без зрителей.