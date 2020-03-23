«ПСЖ», «Манчестер Сити» и «Реал» интересуются Шкриньяром

По информации Calcio Mercato, 25-летнего словака хотят приобрести «ПСЖ», «Манчестер Сити» и «Реал». Отмечается, что сделка может состояться ближайшим летом.
Руководство итальянцев готово продать своего игрока за 80 миллионов евро.
Шкриньяр перешел в «Интер» в июле 2017 года из «Сампдории». В нынешнем сезоне центральный защитник сыграл в 32 матчах и сделал одну результативную передачу. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2023-го.
Портал Transfermarkt оценивает игрока в 60 миллионов евро.
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