Дмитрий Комбаров: Соболев хорошо вписывается в систему построения игры «Спартака»

– Он говорил мне, что есть несколько вариантов продолжения карьеры. Я ему посоветовал выбрать «Спартак». Думаю, что он хорошо вписывается в систему построения игры. Он высокий, хорошо цепляется за мяч и скидывает его партнерам. Красно-белые играют уже в другой футбол: нет тики-таки, в приоритете не короткий и средний пас, а длинный, поэтому Саша будет полезен, – цитирует Комбарова «РИА Новости».
Напомним, что Соболев перешел в «Спартак» 30 января. Он будет выступать за московский клуб до конца сезона на правах аренды, после чего его трансфер может быть выкуплен.
В нынешнем сезоне 22-летний нападающий забил десять голов и сделал три результативные передачи в 18 матчах за «Крылья Советов». В четырех поединках за «Спартак» Соболев уже успел отметиться тремя ассистами.
Подопечные Доменико Тедеско занимают восьмое место в РПЛ, набрав 28 очков в 22 турах.
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