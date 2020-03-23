Дмитрий Комбаров: Соболев хорошо вписывается в систему построения игры «Спартака» Фланговый защитник «Крыльев Советов» Дмитрий Комбаров поделился мнением по поводу переходу его бывшего партнера по команде – нападающего Александра Соболева – в «Спартак».

– Он говорил мне, что есть несколько вариантов продолжения карьеры. Я ему посоветовал выбрать «Спартак». Думаю, что он хорошо вписывается в систему построения игры. Он высокий, хорошо цепляется за мяч и скидывает его партнерам. Красно-белые играют уже в другой футбол: нет тики-таки, в приоритете не короткий и средний пас, а длинный, поэтому Саша будет полезен, – цитирует Комбарова «РИА Новости».

Напомним, что Соболев перешел в «Спартак» 30 января. Он будет выступать за московский клуб до конца сезона на правах аренды, после чего его трансфер может быть выкуплен.

В нынешнем сезоне 22-летний нападающий забил десять голов и сделал три результативные передачи в 18 матчах за «Крылья Советов». В четырех поединках за «Спартак» Соболев уже успел отметиться тремя ассистами.

Подопечные Доменико Тедеско занимают восьмое место в РПЛ, набрав 28 очков в 22 турах.