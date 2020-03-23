«Крылья Советов» возобновят тренировки 1 апреля Чемпионат России приостановлен, как минимум, до 10 апреля.

Руководство «Крыльев Советов» приняло решение возобновить тренировки не 23 марта, как планировалось ранее, а 1 апреля.

Об этом сообщает пресс-служба клуба.

«Крылья» возобновят тренировки 1 апреляhttps://t.co/B1SNxj6E4Q — ПФК Крылья Советов (@fckssamara) March 23, 2020

«В связи со сложившейся обстановкой руководство клуба совместно с медицинским штабом приняли решение возобновить тренировки не 23 марта, как планировалось ранее, а 1 апреля. При этом иностранные футболисты нашей команды находятся в Самаре. Всем футболистам выданы рекомендации по профилактике распространения коронавирусной инфекции», - говорится в сообщении.

Напомним, РПЛ приостановлена из-за пандемии коронавируса, как минимум, до 10 апреля.

После 22 сыгранных туров «Крылья Советов» занимают предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице. В активе команды 22 очка.

После возобновления чемпионата после зимней паузы самарцы сыграли вничью с «Оренбургом» (1:1), обыграли «Рубин» (1:0) и уступили «Тамбову» (0:3).