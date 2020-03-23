Александр Бубнов: Сафонов – один из главных кандидатов в сборную России

– Сафонов постоянно прогрессирует. Хорошо вводит мяч и ногами, и руками. Руководит обороной, часто выручает команду. И сейчас это один из кандидатов в главную национальную команду. Пока Станислав Черчесов вызывает более опытных вратарей, Матвею еще необходимо набираться опыта на международной арене, – цитирует Бубнова Sportbox.ru.
Напомним, что 21-летний Сафонов является воспитанником «Краснодара». В составе взрослой команды он дебютировал 13 августа 2017 года в матче против «Амкара» (1:1). В общей сложности вратарь принял участие в 49 поединках, пропустив 53 гола и 15 раз сохранив ворота в неприкосновенности.
В нынешнем сезоне на счету Сафонова 27 игр, 36 пропущенных мячей и семь «сухих» матчей. Краснодар занимает третье место в РПЛ, набрав 41 очко.
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