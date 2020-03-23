Андрей Шевченко: Говорил с Мальдини пару дней назад – с ним все в порядке Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко рассказал о нынешнем состоянии Паоло Мальдини, заразившегося коронавирусом.

– Общаемся с Мальдини каждые два дня. У Паоло было подтверждено, что он заразился коронавирусом. Сейчас его состояние стабильное. Видимо, он подхватил какую-то легкую форму этого заболевания. Я говорил с ним пару дней назад, и с ним все в порядке, – сказал Шевченко телеканалу «Футбол 1».

Напомним, 21 марта технический директор «Милана» Паоло Мальдини сдал положительный тест на COVID-19. Опасная инфекция была обнаружена и у его сына Даниэля, который выступает за молодежную команду красно-черных.

Ранее стало известно, что чемпионат Италии может быть возобновлен не ранее 2 мая.