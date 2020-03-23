У сына Линекера проявились симптомы коронавируса Бывший футболист ушел на карантин.

Бывший форвард сборной Англии Гари Линекер сообщил, что у его сына Джорджа проявились симптомы коронавируса.

«Я закрылся на карантин, у Джорджа есть симптомы. Они не самые типичные, но он полностью потерял вкус и обоняние. Джордж проводил время у меня, около недели. Я был бдителен, мыл руки и держал дистанцию, но все равно ушел на карантин», — написал Линекер в Twitter.

In self isolation as @GeorgeLineker has symptoms. They’re not the regular ones, but complete loss of sense of taste and smell. Odd these have not been pointed out much. Been nearly a week and has spent time at mine. I’ve been vigilant, hand washing/distancing but isolation it is. — Gary Lineker (@GaryLineker) March 23, 2020

Напомним, 31 декабря власти Китая сообщили во Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань. Возбудителем этой болезни стал коронавирус 2019-nCoV.

За пределами КНР случаи заражения были выявлены более чем в 143 странах, включая Россию. По данным ВОЗ, в мире заразились более 300 тыс. человек, около 13 тыс. умерли. 11 марта вспышка заболевания признана пандемией.

В целях безопасности отменяются или переносятся на более поздний срок различные спортивные соревнования, отдельные мероприятия проходят без зрителей.