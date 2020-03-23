«Тоттенхэм» готов продать Роуза по окончании сезона

По информации The Northern Echo, руководство лондонского клуба готово продать своего игрока ближайшим летом.
Скорее всего, «Ньюкасл» выкупит права на 29-летнего Роуза в конце сезона, так как команда довольна выступлениями защитника после его перехода. Также за ситуацией вокруг футболиста следит «ПСЖ» и «Уотфорд».
Роуз выступал за «Тоттенхэм» с июля 2007 года. За это время он сыграл в 214 матчах, забив 10 голов и отдав 29 результативных передач. Также он принял участие в 29 матчах в составе сборной Англии. Его контракт с клубом истекает летом 2021-го.
В нынешнем сезоне 29-летний англичанин провел 22 поединка, сделав два ассиста.
Стоимость защитника оценивается в 20 миллионов евро.
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