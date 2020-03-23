Тер Штеген недоволен предложенной зарплатой со стороны «Барселоны» Вратарь «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген отложил переговоры с клубом о продлении контракта, истекающего летом 2022 года.

Как отмечает Diario Sport, 27-летний немец желает продолжить свои выступления в испанском клубе, однако хочет получать больше, чем было ему предложено – каталонцы готовы платить голкиперу 6,3 миллиона евро в год.

Напомним, что действующий контракт тер Штегена рассчитан до 30 июня 2022 года. В приглашении основного вратаря каталонцев ближайшим летом уже заинтересован «Челси», ищущий замену Кепе Аррисабалаге.

Тер Штеген перешел в «Барселону» из менхенгладбахской «Боруссии» в июле 2014 года за 12 миллионов евро. С тех пор он отыграл 224 матча, пропустив 206 голов и 94 раза сыграв «на ноль». В нынешнем сезоне в активе голкипера 34 поединка, 11 из которых были «сухими».

Портал Transfermarkt оценивает игрока в 90 миллионов евро.