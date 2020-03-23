Шкриньяр признан лучшим игроком Словакии в 2019 году Пресс-служба Федерации футбола Словакии сообщила о том, что защитник «Интера» Милан Шкриньяр стал лучшим игроком страны по итогам 2019 года.

25-летний Шкриньяр обошел в голосовании голкипера «Ньюкасла» Мартина Дубравку, занявшего второе место, а также замкнувшего тройку лидеров полузащитника «Далянь Ифан» Марека Гамшика.

В нынешнем сезоне Шкриньяр отыграл 32 поединка, в которых отметился одним ассистом. В прошлом году Милан провел в составе национальной сборной восемь матчей.

Напомним, что с 2013 по 2018 год лучшим в Словакии становился Гамшик. Всего 32-летнего игроку присуждали приз восемь раз.