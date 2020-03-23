У вице-президента «Галатасарая» и его жены обнаружен коронавирус Пресс-служба «Галатасарая» сообщила о том, что вице-президент клуба Абдуррахим Албайрак и его жена заразились коронавирусом.

Отмечается, что 66-летний функционер сдал положительный тест на шестой день лечения от болезни. Албайрак занимает свой пост в турецкой команде с мая 2018 года. В сезоне 2018/2019 «Галатасарай» становился чемпионом страны, а также обладателем Кубка и Суперкубка. 19 марта стало известно, что чемпионат Турции был приостановлен из-за коронавируса. İkinci Başkanımız Sn. Abdurrahim Albayrak'ın bir süredir devam eden şikâyetleri üzerine yapılan kontrollerinde koronavirüs (Covid-19) testi pozitif çıkmıştır. pic.twitter.com/kZv3bTjcVf — G a l a t a s a r a y S K (@GalatasaraySK) March 23, 2020