Яка Бийол: В Словении обстановка более напряженная, чем в России Полузащитник ЦСКА объяснил, что в его родной стране объявлен строгий карантин из-за пандемии коронавируса.

Игрок московского ЦСКА словенец Яка Бийол признался, что коронавирус больно ударил по нему и его стране.

«Очень грустная ситуация. Но так сложилось, и сейчас необходимо соблюдать определенный порядок. <...> Пожалуй, ситуация в Словении чуть более напряженная, чем здесь, в России. Люди находятся на жестком карантине, им не рекомендуется выходить на улицу. <...> Никто не знает, сколько времени пройдет, прежде чем все вернется на круги своя. Сейчас надо быть очень осторожным, соблюдать карантин, по возможности помогать друг другу. Существуют предписания, которым необходимо следовать», — сказал Бийол в интервью bobsoccer.ru.

Из-за пандемии коронавируса соревнования отменяются по всему миру. Многие матчи проходят без зрителей. Действуют и другие различные ограничения. Чемпионаты почти всех стран в Европе и другие турниры в мире приостановлены.

Коронавирус был выявлен в Китае в конце прошлого года. Заразились уже десятки тысяч человек по всему миру, несколько тысяч умерли. В Европе самая напряженная ситуация сложилась в Италии.