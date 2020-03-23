«Фиорентина» может приобрести Малиновского Полузащитник «Аталанты» Руслан Малиновский может продолжить карьеру в «Фиорентине».

По информации Calcio Mercato, 26-летний украинец является одним из кандидатов на усиления средней линии флорентийского клуба в летнее трансферное окно. И в случае, если «Фиорентине» не удастся подписать хавбека «Милана» Лукаса Пакета, то руководство «фиалок» постарается купить Малиновского.

Напомним, что полузащитник перешел в «Аталанту» прошлым летом из «Генка» за 13,7 миллионов евро. В нынешнем сезоне он провел 31 матч, забил пять голов и отдал три ассиста. Ранее он выступал в составе «Шахтера» и «Зари».

За сборную Украины 26-летний игрок отыграл 27 поединков (5 голов).

Согласно порталу Transfermarkt, сумма трансфера Малиновского составляет 14 миллионов евро.