«Фиорентина» может приобрести Малиновского

По информации Calcio Mercato, 26-летний украинец является одним из кандидатов на усиления средней линии флорентийского клуба в летнее трансферное окно. И в случае, если «Фиорентине» не удастся подписать хавбека «Милана» Лукаса Пакета, то руководство «фиалок» постарается купить Малиновского.
Напомним, что полузащитник перешел в «Аталанту» прошлым летом из «Генка» за 13,7 миллионов евро. В нынешнем сезоне он провел 31 матч, забил пять голов и отдал три ассиста. Ранее он выступал в составе «Шахтера» и «Зари».
За сборную Украины 26-летний игрок отыграл 27 поединков (5 голов).
Согласно порталу Transfermarkt, сумма трансфера Малиновского составляет 14 миллионов евро.
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