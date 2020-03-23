Билья покинет «Милан» по окончании сезона «Милан» не будет продолжать сотрудничество с полузащитником команды Лукасом Бильей.

Как сообщает Football Italia, руководство итальянского клуба отказывается продлевать соглашение с аргентинским игроком – после истечения контракта летом этого года Билья покинет команду в статусе свободного агента.

Билья перешел в «Милан» в июле 2017 года из «Лацио» за 19,7 миллионов евро. С тех пор он отыграл 63 матча, забил два гола и сделал два ассиста. В нынешнем сезоне 34-летний игрок проиграл конкуренцию в стартовом составе команды Исмаэлю Беннасеру и Франку Кессье – на его счету всего семь поединков, в которых он отметился одной результативной передачей.

Ранее аргентинец выступал за «Индепендьенте» и «Андерлехт». За национальную сборную он провел 58 встреч (1 гол).