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Матч-центр: вчера сегодня завтра Хроники коронавируса. Что отменили из-за пандемии? Онлайн
24 марта 2020 08:56Футбол

Чемпионат Австралии по футболу приостановлен из-за коронавируса

Розыгрыш чемпионата Австралии приостановлен на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса.

«По мере того, как каждый проходящий день вызывает дополнительные опасения по поводу безопасности, крайне важно, чтобы мы следовали указаниям правительства на национальном и государственном уровне и принимали необходимые предупредительные и активные меры, сыграв при этом свою роль в предотвращении распространения и воздействия коронавируса.

Здоровье и безопасность наших болельщиков, игроков, волонтеров и персонала всегда были для нас главным приоритетом. Это в основном то, что привело - при единодушной поддержке федераций государств и территорий - к приостановлению массового футбола до 14 апреля 2020 года. Сегодняшнее решение было столь же трудным, но оно принимается с той же точки зрения», - цитирует пресс-служба Федерации футбола Австралии (FFA) генерального директора организации Джеймса Джонсона.

Отмечается, ориентировочной датой возобновления чемпионата является 22 апреля.

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