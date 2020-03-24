«Наполи» отказался от решения возобновить тренировки «Наполи» официально объявил, что тренировки команды приостановлены на неопределенный срок.

«Дата возобновления тренировочных занятий будет установлена в зависимости от развития ситуации с распространением Covid-19», - говорится в сообщении пресс-службы клуба.

Ранее сообщалось, что команда вернется к тренировкам 25 марта.

Напомним, что 31 декабря прошлого года власти Китая сообщили во Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань.