Федотов признан лучшим тренером РПЛ в марте Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов признан лучшим тренером российской премьер-лиги по итогам марта.

«В голосовании болельщиков победил Юрий Семин, а эксперты «Матч Премьер» и эксперты Российской Премьер-Лиги сделали выбор в пользу главного тренера «Сочи», - говорится в сообщении пресс-службы лиги.

В четырех матчах под руководством Федотова «Сочи» одержал три победы и потерпел одно поражение.

Добавим, что на награду также претендовали Сергей Матвеев («Краснодар»), Кирилл Новиков («Динамо») и Доменико Тедеско («Спартак»).