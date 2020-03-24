«Манчестер Сити» заинтересовался защитником «Брешии»

Защитник итальянской «Брешии» Сандро Тонали попал в сферу интересов английского «Манчестер Сити». В приобретении 19-летнего игрока заинтересован главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола.
На Тонали претендуют также «Интер» и «Ювентус», сообщает Corriere dello Sport. Руководство «Брешии» готово продать футболиста за 50 млн евро.
19-летний Тонали провел 24 матча в текущем сезоне. Он забил один гол и отдал пять результативных передач. Кроме того, футболист дебютировал за сборную Италии. Всего за основную сборную у Тонали три матча.
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