«Манчестер Сити» заинтересовался защитником «Брешии» Манчестерцы могут купить Сандро Тонали уже в это летнее трансферное окно.

Защитник итальянской «Брешии» Сандро Тонали попал в сферу интересов английского «Манчестер Сити». В приобретении 19-летнего игрока заинтересован главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола.

На Тонали претендуют также «Интер» и «Ювентус», сообщает Corriere dello Sport. Руководство «Брешии» готово продать футболиста за 50 млн евро.

19-летний Тонали провел 24 матча в текущем сезоне. Он забил один гол и отдал пять результативных передач. Кроме того, футболист дебютировал за сборную Италии. Всего за основную сборную у Тонали три матча.