Нападающий ЦСКА Нисимура вернулся в Японию Футболист отправился в аренду в клуб «Вегалта Сендай».

Форвард ЦСКА Такума Нисимура отправлен в аренду в японский «Вегалта Сендай». Срок соглашения — до января 2021 года.

По прилету в Японию игрок будет обязан пройти обязательный 14-дневный карантин, сообщает пресс-служба «красно-синих».

За ЦСКА в этом сезоне Нисимура провел 10 матчей. На его счету два забитых мяча.