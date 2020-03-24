Кокорин признан лучшим игроком РПЛ по итогам марта

«Форвард «Сочи» победил благодаря голосам болельщиков и экспертов «Матч Премьер». Эксперты РПЛ голосовали за Александра Беленова», - говорится в сообщении пресс-службы лиги.
В четырех матчах за сочинский клуб нападающий забил три гола.
Добавим, что на награду также претендовали Сердар Азмун («Зенит»), Кристиан Нобоа («Сочи»), Александр Беленов («Уфа») и Гжегож Крыховяк («Локомотив»).
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