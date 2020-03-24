Кокорин признан лучшим игроком РПЛ по итогам марта Нападающий «Сочи» Александр Кокорин признан лучшим игроком российской премьер-лиги по итогам марта.

«Форвард «Сочи» победил благодаря голосам болельщиков и экспертов «Матч Премьер». Эксперты РПЛ голосовали за Александра Беленова», - говорится в сообщении пресс-службы лиги.

В четырех матчах за сочинский клуб нападающий забил три гола.

Добавим, что на награду также претендовали Сердар Азмун («Зенит»), Кристиан Нобоа («Сочи»), Александр Беленов («Уфа») и Гжегож Крыховяк («Локомотив»).