«Арсенал» может купить форварда «Селтика» Одссон Эдуар попал в сферу интересов лондонского клуба.

Лондонский «Арсенал» рассматривает вариант покупки нападающего шотландского «Селтика» Одссона Эдуара уже в летнее трансферное окно.

Главный тренер «канониров» Микель Артета планирует усилить атакующую линию, сообщает Mirror.

22-летний француз был арендован «Селтиком» у «ПСЖ» в 2017 году. Впоследствии он был выкуплен за 10,3 млн евро.

В этом сезоне Эдуар провел 45 матчей во всех турнирах, забил 27 голов и сделал 19 результативных передач. Контракт футболиста с «Селтиком» рассчитан до июня 2022 года.





























