Мартин Брейтуэйт: Надеюсь забить свой лучший гол в карьере, играя за «Барселону» Нападающий «Барселоны» Мартин Брейтуэйт рассказал о том, какой момент в своей карьере считает самым лучшим.

– Мой лучший гол? Надеюсь, что забью его в футболке «Барселоны». Лучшим же моментом карьеры остается то, что я каждый день занимаюсь любимым делом, это невероятно, – приводит слова Брейтуэйта Sport.es.

Напомним, что 28-летний датчанин перешел в «Барселону» 20 февраля 2020 года за 18 миллионов евро, подписав контракт до лета 2024-го. В составе каталонцев он провел три поединка, но результативными действиями пока не отметился. Ранее он выступал за «Леганес», «Мидлсбро», «Тулузу», «Бордо» и «Эсбьерг».