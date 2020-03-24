Экс-полузащитник «Ливерпуля» Сиссоко: Думаю, что Мане скоро может оказаться в «Реале»

– Действительно, Мане может оказаться в «Реале», поскольку у него есть качества, чтобы заиграть у Зидана, он действительно ценит его. Думаю, что Мане вскоре будет в мадридском клубе, – цитирует Сиссоко Europa Calcio.
Напомним, что «Ливерпуль» приобрел Мане в июле 2016 года у «Саутгемптона» за 41,2 миллиона евро. В общей сложности 27-летний сенегалец провел за «мерсисайдцев» 161 встречу, забил 77 голов и отдал 34 ассиста. В 2019-м он вместе с командой стал победителем Лиги чемпионов, Суперкубка УЕФА и Клубного чемпионата мира.
Действующий контракт Мане с «Ливерпулем» рассчитан до 30 июня 2023 года.
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