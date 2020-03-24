Рахим Стерлинг: «Ливерпуль» навсегда останется в моем сердце Полузащитник «Манчестер Сити» Стерлинг не исключил возможности своего возвращения в «Ливерпуль».

– Вернусь ли я когда-нибудь в «Ливерпуль»? Честно говоря, я люблю эту команду. Не поймите неправильно, они навсегда в моем сердце. Эта команда многое для меня сделала, – цитирует Стерлинга The Daily Mail.

Напомним, что 25-летний англичанин является воспитанником «Ливерпуля». В составе взрослой команды он дебютировал в сезоне 2011/2012, выйдя на замену в матче 30-го тура АПЛ против «Уигана» (1:2). В общей сложности он провел за «мерсисайдцев» 129 поединков, в которых забил 23 гола и отдал 25 ассистов.

Стерлинг перешел в «Манчестер Сити» в июле 2015 года за 63,7 миллионов евро.