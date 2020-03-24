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24 марта 2020 15:52ФутболТрофименко Кирилл

Зараженных коронавирусом в «Рубине» нет

Казанская команда в полном составе сдала тесты на инфекцию, все результаты оказались отрицательными.

Все игроки «Рубина», а также тренеры и сотрудники клуба сдали тесты на обнаружение коронавируса. Результаты получились отрицательными.

«Стали известны результаты анализов ФК «Рубин» на коронавирус. Согласно заключению врачей, у всех игроков, тренерского штаба и персонала клуба инфекции не выявлено, — говорится в сообщении пресс-службы «Рубина».

Коронавирус был выявлен в Китае в конце прошлого года. Заразились уже десятки тысяч человек по всему миру, несколько тысяч умерли. В Европе самая напряженная ситуация сложилась в Италии.

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