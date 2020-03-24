Адама Траоре: Стерлинг и Заа близки мне по стилю игры Полузащитник «Bулверхэмптона» Адама Траоре рассказал о том, кто из игроков чемпионата Англии импонирует ему по своему стилю игры.

– Какой футболист АПЛ больше всего близок мне по стилю игры? Наверное, Рахим Стерлинг и Уилфрид Заа. Но это они похожи на меня, а не я на них, – цитирует Траоре пресс-служба «волков»

Напомним, 24-летний испанец является воспитанником «Барселоны». В августе 2015 года он перебрался в Англию, где успел поиграть за такие команды, как «Астон Вилла» и «Мидлсбро». В августе 2018 года нападающий стал игроком «Вулверхэмптона».

В текущем сезоне Траоре провел 43 матча, забил шесть голов и сделал 10 результативных передач.