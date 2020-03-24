Александр Бубнов: Фернандес вполне мог бы заиграть в одном из топовых клубов Испании Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился мнением по поводу игры флангового защитника ЦСКА Марио Фернандеса.

– С его характеристиками Марио вполне мог бы проявить себя в западном чемпионате, особенно в Испании. Причем не просто в дежурном клубе, но и наверняка в одном из ведущих. Но, вероятно, в России его все устраивает: лидер клуба, все уже привычно, в топ-первенстве есть риск оказаться на лавке, – цитирует Бубнова Sportbox.ru.

Напомним, что Фернандес выступает за ЦСКА с июля 2012 года. С тех пор он принял участие в 265 матчах, забил шесть голов и отдал 44 результативные передачи. Летом 2016-го Марио получил российское гражданство. В составе национальной сборной 29-летний игрок провел 22 матча (2 гола), став одним из героев команды на чемпионате мира 2018 года.

Контракт Фернандеса с ЦСКА рассчитан до 30 июня 2022-го.