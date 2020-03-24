«Милан» хочет продлить контракт с Романьоли Капитан «Милана» Алессио Романьоли может продлить соглашение с клубом.

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, руководство «россонери» готово заключить новый контракт с 25-летним итальянцем после того, как появились слухи об интересе к игроку со стороны «Барселоны».

Отметим, действующий контракт защитника рассчитан до 30 июня 2022 года. Представители клуба в скором времени начнут переговоры с агентом футболиста Мино Райолой.

Романьоли перешел в «Милан» в августе 2015 года из «Ромы» за 25 миллионов евро. С тех пор он отыграл 181 матч, забил семь голов и отдал один ассист. Вместе с командой он стал обладателем Суперкубка Италии (2016). А с августа 2018-го Алессио является капитаном миланского клуба.

За сборную Италии защитник провел 12 поединков (2 гола).