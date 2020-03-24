«Локомотив» ушел на карантин

Московский «Локомотив» на своем официальном сайте объявил о том, что команда уходит на карантин в связи с угрозой распространения коронавируса:
«Тренировки на базе в Баковке отменены. Игроки будут поддерживать форму в домашних условиях. О возобновлении тренировок мы сообщим дополнительно.
ФК «Локомотив» призывает болельщиков соблюдать меры предосторожности и правила гигиены. Берегите себя!»
Напомним, что чемпионат России был приостановлен 17 марта после 22 туров. «Локомотив» занимает второе место, на девять очков отставая от «Зенита» и опережая «Краснодар» по дополнительным показетелям.
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