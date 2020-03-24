«Рома» начала переговоры по выкупу Мхитаряна Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

Тренерский штаб «Ромы» доволен игрой армянского полузащитника Генриха Мхитаряна и попросил руководство выкупить его у лондонского «Арсенала».

Согласно источнику, итальянцы вышли на связь с английским клубом. «Пушкари» запросили за переход игрока 25 млн евро. «Рома» надеется сбить этот ценник до 20 млн евро.

31-летний Мхитарян перебрался в стан «волков» осенью 2019 года. На данный момент в его активе 20 матчей, 6 голов и 4 голевых паса.