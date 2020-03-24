Буффон готов продлить контракт с «Ювентусом» Голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон согласился продлить действующее соглашение с клубом до лета 2021 год, сообщает Tuttosport.

Согласно источнику, вратарь уверен в том, что все еще может помочь команде как на футбольном поле, так и за его пределами, поддерживая партнеров со скамейки запасных.

Буффон перешел в «Ювентус» в июле 2001 года из «Пармы» за 52,88 миллионов евро. С тех пор он отыграл за клуб 667 матчей, пропустил 527 голов и провел 314 поединков «на ноль». Летом 2018-го он покинул команду, перейдя в «ПСЖ», но спустя год вернулся в Турин.

42-летний голкипер является девятикратным чемпионом Италии.