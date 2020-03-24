Юрий Семин: Буду контролировать работу игроков по телефону Главный тренер «Локомотива» прокомментировал введение карантина.

Сегодня 24 марта московский «Локомотив» объявил о том, что команда уходит на карантин в связи с угрозой распространения коронавируса. Тренировки на базе клуба в Баковке отменены.

О том, как футболисты будут поддерживать форму в таких условиях, рассказал главный тренер железнодорожников Юрий Семин.

«Команда переходит на индивидуальный режим тренировок, но мы тренируемся, каждый получил индивидуальное задание, – заявил Семин в интервью ТАСС. – Тренеры будут контролировать все это, мы в отпуск не уходим, работаем индивидуально. Мой план – контролировать тренировочную работу всех игроков, контактирую по телефону.

Для всех тренеров это новый опыт. Большая сложность в том, что это однобокая подготовка. Подготовку каких-то тактических, групповых упражнений мы делать не можем».

Напомним, что чемпионат России был приостановлен 17 марта после 22 туров. «Локомотив» занимает второе место, на девять очков отставая от «Зенита» и опережая «Краснодар» по дополнительным показателям.