Футболисты «Рубина» приступили к индивидуальным тренировкам на базе Ранее в казанском клубе провели тесты на COVID-19.

Официальный сайт казанского «Рубина» объявил о том, что сегодня 24 марта футболисты команды Леонида Слуцкого приступили к индивидуальным физическим упражнением на тренировочной базе клуба.

Ранее тренировочный процесс был прерван на пять дней в связи с профилактикой распространения коронавируса. Вся команда и сотрудники клубной базы прошли обследование на наличие COVID-19 – все тесты показали отрицательный результат.

Игроки занимаются в тренажерном зале, на поле, проходят восстановительные процедуры после повреждений. Таким образом, полностью соблюдая все меры предосторожности, а также постановление Кабинета Министров Республики Татарстан, ограничивающее численность участников мероприятий.

После 22 туров «Рубин» занимает 14-е место, набрав 23 очка.