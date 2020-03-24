Кокорин предложил 100 тысяч рублей за футболку Джикии Капитан «Спартака» организовал благотворительный аукцион.

Защитник московского «Спартака» и сборной России Георгий Джикия на своей странице в инстаграме организовал аукцион, выставив на продажу свою футболку сезона-2019/20:

«Стартовая цена 8 000 рублей (каждый шаг 1 000 рублей).

Аукцион продлится до 22:00, сегодняшнего дня! В 22:00 закрою комментарии и напишу победителю!»

В комментариях форвард «Сочи» Александр Кокорин предложил за футболку Джикии 100 тысяч рублей, а врач сборной России по футболу и вице-президент Всероссийской федерации легкой атлетики Эдуард Безуглов – 105 тысяч.

Джикия сообщил, что все вырученные средства пойдут семье Артема Рогова, который очень нуждается в дорогостоящем лечении. Мальчику – один год. У него редкое генетическое заболевание болезнь Канавана.

В аукционе капитана «Спартака» будут и другие лоты.