«Атлетико» хочет вернуть Жоту Нападающий «Вулверхэмптона» Диогу Жота следующим летом может вернуться в чемпионат Испании.

Как сообщает Marca, мадридский клуб, владевший правами на 23-летнего игрока с июля 2016 по июль 2018 года, заинтересован в том, чтобы вновь приобрести португальца и дать ему возможность проявить себя в команде.

Также в трансфере полузащитника заинтересованы «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед».

«Вулверхэмптон» арендовал Жоту в июле 2017 года у «Атлетико». Спустя год английский клуб выкупил контракт игрока с 14 миллионов евро. В нынешнем сезоне на счету 23-летнего португальца 37 поединков, в которых он отметился 15 голами и шестью ассистами. Его контракт с волками рассчитан до 30 июня 2022 года.

Отметим, что Жота не провел ни одного официального поединка в составе «Атлетико».

Портал Transfermarkt оценивает игрока в 35 миллионов евро.